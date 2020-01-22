أكد جمال بلماضي المدير الفني لمحاربي الصحراء، أن منتخب بوركينا فاسو سيكون المنافس الأول لـ"الخضر" في دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لبطولة نهائيات كأس العالم قطر 2022، منبها بأن كل مباراة ستكون أشبه بـ"المعركة".

وأوقعت القرعة التي سحبت مساء الثلاثاء بالقاهرة، المنتخب الجزائري في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات بوركينافاسو، والنيجر وجيبوتي.

وقال بلماضي، في تصريح لموقع الاتحاد الجزائري على إنستغرام: "الآن وبعد تعرفنا على نتائج عملية القرعة، تبدأ مغامرة كأس العالم 2022 سنواجه مجدداً بوركينافاسو المنتخب الذي كنا تأهلنا على حسابه إلى مونديال البرازيل 2014 بفضل هدف الماجيك مجيد بوڤرة".

وأضاف: "صحيح أن بوركينا فاسو لم تتأهل إلى بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة التي أقيمت بمصر، لكن الأكيد أن هذا المنتخب سيكون المنافس القوي لنا في هذه المجموعة".

وتابع: "بالنسبة لمنتخبي النيجر وجيبوتي لا أملك نظرة واضحة ولا معلومات دقيقة عنهما. سنعمل بجد من أجل معرفة كُل شيء عن منافسينا. كُل مباراة ستكون بمثابة معركة لأن الأمر في النهاية يتعلق بالتأهل إلى المونديال".