عادت حقيبة وزارة الدفاع في الحكومة اللبنانية الجديدة، إلى زينة عكر، لتكون بذلك أول امرأة تترأس الوزارة في تاريخ البلد.

وجاء في تشكيلة حكومة حسان دياب الجديدة التي يبلغ عدد الوزراء فيها 20 وزيرا، خمس نساء، عكس ما كان عليه سابقا برئاسة سعد الحريري بـ 30 وزيرا.

بعد الإعلان عن أسماء الوزراء في حكومة حسّان دياب، قامت وزيرة الدفاع زينة عكر بإنشاء حساب على موقع "تويتر" وغردت عبره قائلة: "لي الشرف أن أكون أول امرأة تتقلد منصب وزارة الدفاع في دولة عربية، دولة لبنان المجد والعز".