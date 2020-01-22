يشن العشرات من طالبي السكن العمومي الإيجاري ببلدية قالمة في هذه الأثناء، مسيرة وغلق لبعض الطرقات، بسبب حالة الاستياء والغصب الكبريين في ثاني يوم من إعلان قائمة حصة 2000 وحدة سكنية عمومية إيجارية.

وقد شرع المُقصون من هذه الحصة السكنية في مسيرة عبر الشوارع القريبة من مقر الولاية، كضاحية ثانوية محمود بن محمود والضمان الاجتماعي وسويداين بوجمعة، قبل أن يشقوا طريقهم باتجاه القطاع العسكري للمطالبة بإلغاء القائمة حسبما أكده لنا بعض هؤلاء المحتجين.

بالموازاة مع ذلك قامت مجموعة من هؤلاء المواطنين بغلق الطريق الوطني رقم 20 جهة قسنطينة، مخلفة حالة من الشلل تتواصل إلى غاية كتابة هذه الأسطر من مساء اليوم الأربعاء.

يشار إلا أن هذه الحصة السكنية التي يأتي توزيعها بعد سنوات طويلة، قدم للتنافس عليها 33 ألف طلب حسب تصريحات والي الولاية، وتم دراسة منها حوالي 16 ألف طلب فقط .