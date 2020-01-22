نشبت مشادة كلامية بعد ظهر الأربعاء بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعناصر من الشرطة الإسرائيلية منعته من دخول كنيسة القديسة آن في القدس. وأظهر مقطع فيديو ماكرون وهو يقول لشرطي إسرائيلي بالإنكليزية "لا يعجبني ما فعلتم أمامي" ويطلب منه مغادرة كنيسة القديسة آن التابعة للأراضي الفرنسية.

قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء بتأنيب عناصر شرطة إسرائيليين وطلب منهم بإصرار أن يسمحوا له بالدخول إلى كنيسة القديسة آن في القدس، وفق صحافيي وكالة الأنباء الفرنسية، في مشهد يذكر بموقف مماثل واجه الرئيس الراحل جاك شيراك في التسعينيات.

وصعد ماكرون النبرة مبادرا شرطيا إسرائيليا باللغة الإنكليزية "لا يعجبني ما فعلتم أمامي"، طالبا منه أن يغادر الكنيسة الواقعة في البلدة القديمة في القدس، والتابعة للأراضي الفرنسية.