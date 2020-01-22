يقوم وزير الشؤون الخارجية الألماني هيكو ماس يوم غد الخميس بزيارة عمل إلى الجزائر، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح ذات المصدر أن اللقاء الذي سيكون بين وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم و هيكو ماس سيتمحور أساسا حول "التعاون في مختلف جوانبه وكذا سبل ووسائل إعطاء دفع جديد للمبادلات الاقتصادية والاستثمارات بين البلدين".

وأضاف البيان أن هذه الزيارة ستسمح كذلك "بتبادل واسع لوجهات النظر حول المسائل الكبرى الإقليمية والدولية، لا سيما الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل".