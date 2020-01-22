ذكر رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي من مستغانم أن سلطته بصدد إعادة النظر في كل مؤطري الانتخابات على المستوى الوطني من خلال استحداث تشكيل يسمى (حفاظ الأمانة) وهي عبارة عن بطاقية وطنية ننتقي فيها أحسن الإطارات الجامعية لتأطير الانتخابات القادمة.

وأضاف شرفي خلال إشرافه اليوم على لقاء جمع منسقي ولايات الغرب للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن ما قامت به السلطة يعد عملا ثوريا، فوت الفرصة على أعداء الوطن، وأعاده إلي السكة الصحيحة، كما ساهمت نزاهة الانتخابات في ثقة المواطن بوطنه، والفضل يرجع لقائد الأركان المرحوم قايد صالح الذي نور لنا الطريق.