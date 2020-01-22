أعلن الجيش في مالي، اليوم الأربعاء، عن مقتل اثنين من جنوده في انفجار لغم أرضي في وسط البلاد.

وذكر الجيش في بيان، أن عنصرين من عناصره أصيبا أيضا بجروح جراء الانفجار الذي وقع خلال مهمة لوحدة عسكرية في المنطقة ونقلت البعثة الأممية في مالي "المينوسما" المصابين جوا.

ويعمل الجيش المالي على تعزيز قواته بعربات مدرعة لحمايتها من الألغام والكمائن، حيث استفاد البلد الأسبوع الماضي من 13 عربة مدرعة من الاتحاد الأوروبي كدفعة تشمل 46 عربة سلمت أو بصدد التسليم إلى دول الساحل وحصلت مالي على 14 عربة مدرعة أخرى من دفعة تشمل 130 عربة اشترتها.