قال مسؤولون صينيون إن عدد الوفيات بسبب سلالة جديدة من فيروس كورونا تشبه الإنفلونزا في البلاد ارتفع إلى تسعة يوم الأربعاء كما تأكدت إصابة 440 شخصا بينما كثفت السلطات جهودها للسيطرة على انتشار المرض.

وقال رئيس لجنة الصحة الصينية للصحفيين إنه تم عزل 2197 شخصا آخرين كانوا على اتصال بالمصابين ورفعت السلطات إجراءات الملاحظة عن 765 حتى الآن. وأضاف أن هناك أدلة بالفعل على أن الفيروس ينتقل عبر الجهاز التنفسي.

وفي الوقت الذي تعهدت فيه الصين بتشديد التدابير في المستشفيات لاحتواء المرض، تعقد منظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء اجتماعا طارئا لتحديد ما إذا كان تفشي فيروس كورونا الجديد يشكل حالة طوارئ صحية عالمية.

وظهر الفيروس في مدينة ووهان بإقليم هوبي في وسط الصين في نهاية العام الماضي وانتشر في مدن أخرى منها بكين وشنغهاي ومكاو كما انتشر في الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان.