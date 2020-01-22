أبرز اسماعيل شرقي مفوض السلم و الامن للاتحاد الافريقي اليوم الاربعاء الدور الواضح الذي تلعبه الجزائر في الملف المالي من أجل الدفع باتفاق السلام بصفتها البلد الذي سهل التوصل الى هذا الاتفاق الذي دعمته كل الاسرة الدولية وكل الشركاء الدوليين وتحرص على تنفيذه.

و اوضح شرقي انه "من المهم إعادة بعث اتفاق السلام في مالي, بما يسمح للجميع بما فيه الجيش المالي و البعثة الاممية في مالي/مينيسما) و الشركاء للقضاء على الجماعات الارهابية والاجرامية", مشيرا الى انه "يجب التمييز بين تنفيذ اتفاق السلام وبين التطورات التي تجري وسط مالي و على الحدود مع بوركينا فاسو و النيجر من انشطة ارهابية".



و بخصوص الحوار الوطني الشامل الذي جرى مؤخرا في مالي, قال شرقي "لاول مرة بحث اتفاق السلام بطريقة شفافة ومسؤولية تنفيذ اتفاق السلام", مشيدا بموقف الماليين "الذين اخذوا بزمام هذا الاتفاق, ليس فقط الحكومة بل كل الماليين عبر هذا الحوار الوطني".



واعتبر اسماعيل شرقي ان الحوار الشامل كان "إيجابي الى حد كبير, حيث سمح للاطراف المعنية بتبادل وجهات النظر حول جدول الاعمال", مشيرا الى انه "تم تسجيل تقدما ملموسا , سيتجسد في الايام المقبلة لا سيما فيما يتعلق بنشر الجيش في مناطق شمال مالي".

و بخصوص الجنة الرابعة لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام في مالي, اعتبر شرقي انها كانت "حدثا كبيرا من حيث نوعية المشاركة حيث حضر اللقاء خمس وزراء و الفاعلين الاساسيين في اتفاق السلام , الحكومة المالية , والاطراف المعنية بالملف التي كانت ممثلة على أعلى مستوى, الى جانب الشركاء.