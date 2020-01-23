عرف نظام تسجيل المسافرين على مستوى مطار الجزائر الدولي هواري بومدين أمس الأربعاء اضطرابا مؤقتا بسبب عطب في الربط بشبكة الأنترنت قبل إصلاحه من طرف المصالح المعنية. حسبما عُلم لدى شركة الخطوط الجوية الجزائرية.

وأوضحت الخطوط الجوية الجزائرية، أن هذا الاضطراب الذي سُجل من الساعة الـ12:30 إلى غاية الـ 18:44 مس جميع شركات الطيران الناشطة في المجال الجوي الجزائري مما جعل مصالح التكفل بركوب المسافرين تلجأ إلى التسجيل اليدوي.

و أكدت الخطوط الجوية الجزائرية التي كانت قد أعلنت آنيا عبر صفحتها على "الفايسبوك" عن توقف نظام ربطها بالأنترنت بمطار الجزائر في بيان إن هذا الاضطراب الذي مس الشبكة الدولية قد تم إصلاحه من طرف المصالح التقنية المعنية.