تدخل ليلة أمس الأربعاء إلى الخميس عناصر الحماية المدنية لانتشال جثتي طفلين توفيا غرقا داخل بركة مائية ببلدية مسكيانة بولاية أم البواقي، حسب ما علم اليوم الخميس من المديرية المحلية للحماية المدنية.

و أوضح ذات المصدر بأن الطفلين البالغين من العمر 12 سنة وجدا غريقين داخل بركة مائية بالمكان المسمى "وادي مسكيانة" مردفا بأنه تم نقل جثتيهما من طرف عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية لمسكيانة نحو مستشفى ذات المدينة.

وتم على الفور فتح تحقيق من طرف المصالح الأمنية المختصة إقليميا لتحديد ظروف هذه الحادثة.