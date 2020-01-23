هلك تقني يعمل بشركة سونلغاز بصعقة كهربائية وأصيب اثنان آخران بحروق خطيرة خلال قيامهم بأشغال إصلاح على مستوى الشبكة الكهربائية بمدخل بلدية بوقوس بولاية الطارف .

وأوضح المكلف بالاتصال بالمديرية الولائية للحماية المدنية الملازم أول سيف الدين مداسي أن الضحية الأولى (28 سنة) لفظ أنفاسه الأخيرة جراء شحنة كهربائية عندما كان يستعمل كوابل ذات الضغط العالي بالقرب من مقبرة هذه البلدية الحدودية مشيرا إلى أن أحد الجرحى يوجد " في حالة حرجة".

وقد تنقل عناصر الحماية المدنية إلى عين المكان لإسعاف الفريق التقني التابع لامتياز الكهرباء و الغاز للطارف، حسب ما أكده نفس المصدر مشيرا إلى أن جثة الضحية تم تحويلها إلى المصلحة المعنية لمستشفى مدينة الطارف.

أما التقنيان الآخران فقد تم نقلهما من طرف مواطنين كانوا بعين المكان لحظة وقوع الحادث إلى مستشفى الطارف لتلقي العلاج اللازم. من جهة أخرى فتحت مصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيقا لمعرفة الأسباب الحقيقية لهذا الحادث.