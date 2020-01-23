مواصلة لبرنامج عمليات الترحيل وإعادة الإسكان في طوره الأول من المرحلة السادسة والعشرين في العاصمة، والتي باشرتها ولاية الجزائر يوم أمس، انطلقت صباح اليوم الخميس ثاني عملية ترحيل، حيث تم ترحيل 104 عائلات كانت تشغل أحياء قصديرية وكذا أوعية عقارية مخصصة لإنجاز مشاريع سكنية جديدة.

ونشرت مصالح ولاية الجزائر في بيان على صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أن "العملية تمت على مستوى حي الكاليتوس، بلدية بوروبة المقاطعة الإدارية للحراش، بلدية الدويرة المقاطعة الإدارية للدرارية وبلدية زرالدة لذات المقاطعة الإدارية.

وذكر ذات البيان، بأن "العائلات المرحلة استفادت من سكنات عمومية إيجارية على مستوى الأحياء السكنية 1988، 1200 و 332 مسكن ببلدية أولاد فايت، المقاطعة الإدارية للشراڤة".

وأشارت مصالح ولاية الجزائر، إلى أن برنامج هذه العملية سيتواصل خلال الأيام القادمة، عبر مختلف بلديات الولاية.