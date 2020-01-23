حددت الحكومة المالية، أمس الأربعاء، يوم 29 مارس المقبل كموعد لإجراء الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية حسب ما أعلن المتحدث باسمها يايا سانغاري.

وقال المتحدث باسم الحكومة في تغريدة على موقع "تويتر" "لقد حددت الهيئة الانتخابية يوم 29 مارس 2020 لانتخاب نواب الجمعية الوطنية في جميع أنحاء التراب الوطني".

وستجرى جولة ثانية "في 19 أفريل 2020 في الدوائر الانتخابية التي لم يحصل فيها أي مرشح أو قائمة المرشحين على الأغلبية المطلقة للأصوات".

وانبثق البرلمان الحالي عن انتخابات 2013 التي منحت الأغلبية للرئيس المنتخب حديثا إبراهيم بوباكر كيتا.

وكان من المقرر تجديد الجمعية الوطنية مبدئيا في أكتوبر ونوفمبر 2018 بعد إعادة انتخاب كيتا رئيسا للبلاد، لكن تم تأجيل الانتخابات في عدة مناسبات ويرجع ذلك بالأساس إلى إضراب القضاة والتدهور الأمني.وتم تمديد ولاية النواب في عام 2019 حتى الثاني من ماي 2020.