كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في تقريره الصادر أمس الأربعاء، أن أندية كرة القدم سجلت رقما قياسيا من حيث الإنفاق على التعاقدات سنة 2019، بلغ 7.35 مليار دولار.

وشكل هذا المبلغ زيادة بنسبة 5.8 بالمائة مقارنة مع سنة 2018، وكانت الأندية الإنجليزية الأكثر إنفاقا بما يزيد عن 1.5 مليار دولار، لكن ذلك أقل بنسبة 22.1 بالمائة عن أرقام العام الذي سبقه.

وكشف تقرير سوق الانتقالات العالمي أن 80 في المائة من إجمالي الإنفاق حصل من قبل 100 ناد. وكانت الأندية البرتغالية الأكثر كسبا بمردود صاف بقيمة 384 مليون دولار، فيما كانت الأندية الإنجليزية صاحبة أكبر ميزان سلبي صافِ وقدره 549.9 مليون دولار.

وأجري ما مجموعه 18.042 عملية انتقال دولية، وهو رقم قياسي آخر، شملت 15.463 لاعبا من 178 جنسية مختلفة. كما كانت هناك زيادة إنفاق في كرة القدم النسائية بنسبة 16.3 بالمائة، حيث ارتفعت الأرقام من 560 ألف دولار في 2018 إلى 652 ألفا، فيما ارتفع عدد الانتقالات من 696 إلى 833 انتقالا.