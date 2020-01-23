اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 8 حكام من القارة الإفريقية لحضور معسكر لإعداد الحكام المرشحين لمونديال كأس العالم قطر 2022 من بينهم الحكم الجزائري مصطفي غربال.

وذكر مصدر من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف)، اليوم الخميس، أن معسكر الحكام الأفارقة المرشحين للمونديال، سيقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة ما بين 9 و13 مارس القادم.

وفضلا عن مصطفي غربال ، اختارت "الفيفا" الحكام، المغربي رضوان جيد، والمصري أمين عمر والغامبي بكاري غاساما والسنغالي ماجيتي نداي والجنوب إفريقي فيكتور غوميز والإثيوبي تيسيما بمالاك وندالا نجامبو من جمهورية الكونغو الديمقراطية.