أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، أمس الأربعاء ثلاثة عناصر لدعم الجماعات الإرهابية بولايتي سكيكدة وخنشلة.

وأفاد اليوم الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني ، أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطنييوم 22 جانفي 2020، ثلاثة (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من سكيكدة وخنشل.ة



في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، ببرج باجي مختار وعين ڤزام، (19) شخصا وضبطت (08) مولدات كهربائية (10) مطارق ضغط بالإضافة إلى (05) مركبات رباعية الدفع و(5000) لترا من الوقود الموجه للتهريب، فيما ضبط حرس الحدود بتلمسان (37.5) كيلوغراما من الكيف المعالج.



وفي سياق آخر، تمكن عناصر الدرك الوطني ببوغني، ولاية تيزي وزو، من توقيف شبكة إجرامية مكونة من ستة (06) أشخاص متخصصة في عمليات السطو المسلح. العملية مكنت أيضا من حجز بندقية (01) مضخية وبندقية (01) صيد، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء ومركبتين (02) سياحيتين.



من جهة أخرى، حجز عناصر الدرك الوطني بكل من باتنة وتبسة، (14425) خرطوشة من مختلف العيارات، فيما تم توقيف (16) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست وتلمسان.