تم، أمس الأربعاء، الجزائر العاصمة، ترقية 206 مفتش شرطة تابعين لمختلف المديريات والمصالح المركزية والجهوية وكذا مصالح أمن ولاية الجزائر، إلى سلك ضباط برتبة ملازم أول للشرطة برسم سنوات 2018-2019.

وأدى بمقر مجلس قضاء الجزائر بالعناصر، 206 مفتش رئيسي للشرطة من بينهم 33 شرطية تابعين لمختلف المديريات والمصالح المركزية والجهوية بالإضافة إلى مصالح أمن ولاية الجزائر، اليمين القانونية وترقيتهم إلى سلك ضباط شرطة برتبة ملازم أول للشرطة.

وأوضح عميد أول للشرطة رئيس مصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر، بن صافية حكيم، عقب انتهاء مراسيم أداء اليمين القانونية، أن أعضاء هذه الدفعة المتخرجة برسم سنة 2018-2019 "ملزمون بالقيام بتكوين متخصص وفقا للتنظيم المعمول به".

وأضاف المتحدث، أن اليمين القانونية التي تمت بحضور رئيس أمن ولاية الجزائر محمد بطاش وإطارات أمن الولاية، تسمح لضباط الشرطة القضائية "بممارسة مهام الضبطية القضائية" كما تعتبر -يضيف- "بمثابة التزام قانوني يضمن تطبيق خالص لقانون الإجراءات الجزائية" وذلك من أجل حماية المواطن في شخصه وممتلكاته في إطار حقوق الإنسان.