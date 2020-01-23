أفادت وسائل إعلام مغربية، إنه تم افتتاح كل من جمهورية ساو تومي وبرنسيب الديمقراطية، وإفريقيا الوسطى، اليوم الخميس، قنصليات عامة لها بالعاصمة الصحراوية المحتلة العيون.

وترأس تدشين هاتين القنصليتين وزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، مع ممثلي البلدان المعنية، وهذا يعتبر انتهاك صارخ من طرف الاحتلال المغربي، في المناطق الصحراوية المحتلة.

والجدير بالذكر، قبل ذلك تم افتتاح 5 تمثيليات دبلوماسية في العيون المحتلة، بعد القنصلية الشرفية لكوت ديفوار، التي جرى افتتاحها في جوان الفارط، والقنصلية العامة لجزر القمر المتحدة، التي افتتحت في دسيمبر الماضي، والقنصلية العامة للغابون التي افتتحت الأسبوع الماضي.