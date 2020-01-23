قدرت المبادلات التجارية غير الرسمية بين المغرب والكيان الصهيوني، والتي تتم عبر شركات وساطة تتخذ من دول أوروبية مقرا لها، بنحو 63 مليون دولار في آخر 3 سنوات، وفقا لما نقله موقع "هسبريس".

وأشار الموقع إلى أن تل أبيب استوردت ما يزيد عن 32.5 مليون دولار، في الفترة الممتدة ما بين جانفي 2017 ونوفمبر من السنة الماضية، فيما بلغت صادراتها نحو المغرب خلال الفترة ذاتها ما يناهز 31 مليون دولار.

وساهم ارتفاع طلب الاحتلال على المنتجات المغربية خلال السنة الماضية في دفع شركات التصدير والاستيراد المغربية إلى رفع صادراتها في الفترة الممتدة ما بين جانفي ونهاية نوفمبر 2019.

وكشفت بيانات مكتب الإحصاء المركزي في الكيان الصهيوني عن زيادة في مستوى واردات تل أبيب من المنتجات المغربية، بنسبة قاربت 27 في المائة، مقارنة مع المستوى المسجل سنة 2018.

وانتقلت صادرات الاحتلال الاسرائيلي إلى المملكة من 4.7 ملايين دولار في الشهور الأحد عشر الأولى من سنة 2019 إلى 3.8 ملايين دولار في الفترة نفسها من العام الأسبق.