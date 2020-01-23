أوقفت الشرطة الفيدرالية البلجيكية عناصر من شبكة تهريب دولية، ومعظمهم من جنسيات روسية واستونية وتركية، حيث صادرت كميات كبيرة من السجائر مقلدة كانت في طريقها إلى الجزائر.

وكشفت مصادر إعلامية بلجيكية، أن مصالح الجمارك وبتنسيق مع الشرطة الفيدرالية البلجيكية صادرت 10 ملايين سيجارة مقلدة في مستودع في منطقة سابروك شمال ميناء "أنتويرب" بينما قامت في وقت لاحق بضبط 30 مليون سيجارة أخرى في أنتويرب و 86 مليون سيجارة أخرى في بريشت ( مقاطعة أنتويرب).



وقالت الجمارك البلجيكية إن هذه السجائر كانت قادمة من جنوب شرق آسيا وأشارت المصادر الإعلامية البلجيكية إلى أن السجائر المهربة، وحسب التحقيقات الأولية، كانت في طريقها إلى الجزائر في مرحلة أولى قبل توزيعها في بلدان الجوار. ونقلت ذات المصادر عن مسؤولي الجمارك أن التحقيقات ما تزال مستمرة من أجل الكشف عن من سهل أو ساعد في تمرير ودخول هذه البضاعة إلى الموانئ البلجيكية.