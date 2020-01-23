تتطلع أندية الزمالك المصري والوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي إلى حسم التأهل للدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم في نهاية الأسبوع ضمن الجولة الخامسة التي تشهد ثلاث قمم عربية ساخنة أبرزها بين الأهلي المصري والنجم الساحلي التونسي، مع احتفاظ ماء الوجه للفرق الجزائرية اتحاد العاصمة وشبيبة القبائل.

وكان فريقا مازيمبي الكونغولي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي حسما بلوغهما دور الثمانية في الجولة الرابعة.

ويستضيف الزمالك ثاني المجموعة الأولى (7 نقاط) مازيمبي المتصدر (10 نقاط) على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ويتطلع الزمالك إلى الثأر من مازيمبي الذي هزمه بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى، لحجز البطاقة الثانية بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية بين زيسكو يونايتد الزامبي وضيفه بريميرو اغوستو الأنغولي، علما بأن التعادل بينهما سيعني خروجهما من السباق.

ويشهد ملعب "محمد الخامس" في الدار البيضاء، قمة عربية مغاربية بين الوداد البيضاوي وصيف بطل النسخة الأخيرة وضيفه اتحاد الجزائر ضمن المجموعة الثالثة.

ويسعى اتحاد العاصمة إلى إحياء الآمال عبر الفوز الذي لا بديل عنه، ولهذا ستكون المهمة صعبة على المدرب بلال دزيري وكتيبته خصوصا أن الوداد يجيد الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور نحوعلى أفضل.

ويمتلك الوداد ست نقاط ويدرك أن الفوز سيضمن له التأهل، وحتى التعادل بشرط فوز ماميلودي (10 نقاط) على مضيفه بترو اتلتيكو الأنغولي شريك اتحاد الجزائر في المركز الثالث (نقطتان لكل منهما).

ويشهد ملعب رادس قمة عربية ثانية بين الترجي، حامل اللقب ومتصدر المجموعة الرابعة (10 نقاط)، وضيفه الرجاء البيضاوي المغربي الثاني (7 نقاط). وشبيبة القبائل (4 نقاط) الذي يواجه مضيفه فيتا كلوب الكونغولي (نقطة واحدة)، بتيزي وزو، وله فسحة أمل في التأهل في حال فوز الشبيبة وفوز الترجي.

ويأمل النجم الساحلي (9 نقاط) في العودة ببطاقة التأهل من أرض مضيفه الأهلي المصري (7 نقاط) وصاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب في المسافة (8 مرات)، عندما يتواجهان في قمة المجموعة الثانية على ملعب القاهرة الدولي الأحد.

ويتطلع النجم الساحلي إلى تكرار تفوقه بعد فوزه ذهابا (1-صفر)، وبالتالي العبور إلى ربع النهائي، كما أن التعادل سيضمن التأهل شرط خسارة الهلال السوداني (6 نقاط) أمام مضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي (نقطة واحدة).

ويعول المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو على تشكيلته المتجانسة بقيادة الدولي ياسين الشيخاوي والهداف الجزائري كريم العريبي وايهاب المساكني ووجدي كشريدة.