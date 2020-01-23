يعتزم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، القيام بجولة إفريقية بين 26 و28 يناير الجاري، حسب ما أعلنه مكتب الرئاسة التركية

وقال ممثل مكتب الرئاسة التركية لوكالة "سبوتنيك" الروسية أن الرئيس رجب طيب أردوغان يعتزم القيام بجولة إفريقية بين 26 و28 يناير الجاري تشمل الجزائر وغامبيا والسنغال".

وأضاف المصدر: أن "زيارة الرئيس أردوغان ستبدأ من الجزائر في 25 أو 26 يناير الجاري ومن ثم سيتوجه إلى غامبيا" لافتا "إلى أن أردوغان سيقوم بزيارة السنغال يومي 27 و28 يناير".