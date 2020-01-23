أقدم اليوم العشرات من عمال وموظفي وحدة الإدماج الإلكتروني التابعة للمؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية لسيدي بلعباس "إيني" على شن إضراب عن العمل بالتزامن مع الوقفة الاحتجاجية التي كانت لهم عند المدخل الرئيسي لمقر الصرح الصناعي، وذلك على خلفية عدم استفادتهم من منحة المردودية خلال الفترة الأخيرة، ما أعتبر من قبل هؤلاء بمثابة إجحاف في حقهم "رغم المجهودات التي ما فتئنا نبذلها لإعادة المؤسسة إلى مصاف الشركات الرائدة في المجال".

وكان المحتجون الذين قاربت أعدادهم الـ 200 عامل قد طالبوا من وزارة الصناعة بفتح تحقيق معمق في طرق تسيير مؤسسة "إيني"، وهم الذين عبروا عن استغرابهم من استفادة إطارات الوحدة من المنحة محل جدل دون أن يتسنى لهم كعمال الحصول عليها.

وقد سبق للعمال المحتجين أن أقدموا أمس الأربعاء على تسجيل توقف عن العمل لفترة محددة لإنذار الإدارة بما يمكن أن تؤول إليها الأمور خلال المستقبل القريب، قبل أن تعيش وحدة الإدماج الإلكتروني اليوم الخميس على وقع تصعيد غير مسبوق، بعد أن تقرر توقيف سلسلة الإنتاج وتحويل الاحتجاج إلى خارج أسوار الوحدة المعنية.

وفي مقابل ذلك وصف مدير وحدة الإدماج الإلكتروني بمؤسسة "إيني" يوسفي محمد الإضراب العمالي الذي شل الوحدة التي يشرف على تسيير شؤونها بغير الشرعي، "بحكم أن الخطوة لم يسبقها أي إشعار رسمي موجه للإدارة" حسبه، وهو الذي أرجع عدم استفادة العمال من منحة المردودية إلى عدم تمكن الوحدة من بلوغ سقف الإنتاج المحدد من قبل مجلس الإدارة، "بعد عملية مراجعة الأهداف والتوقعات التي تمت شهر سبتمبر من السنة المنقضية والتي صادق عليها أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع" كما قال.

وواصل المتحدث يقول " الأهداف المحددة تشير إلى ضرورة بلوغ سقف إنتاج يعادل الـ 10 وحدة تلفاز في الشهر وهو ما لم تتمكن اليد العاملة بوحدة الإدماج الإلكتروني من بلوغه خلال شهر أكتوبر"، رغم استعادة الوحدة لوتيرة الإنتاج خلال شهري نوفمبر وديسمبر الفارطين، "مع أن ذلك لم يكن كافيا للاستفادة من منحة المردودية محل جدل" ختم المتحدث قوله.