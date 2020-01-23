أقدم اليوم شاب عشريني على جرح جسده بشفرة حلاقة مهددا بالانتحار فوق سقف قاعة علاج بحي عين المرج وسط عاصمة ولاية المدية.

وجاءت أسباب إقدام المعني على فعلته بعد إجباره على إخلاء نقطة بيع فوضوي كان يستخدمها لبيع الهواتف النقالة قبل ثلاثة أيام ضمن عملية واسعة لمصالح الأمن لتطهير أزقة وأرصفة المدينة من الأنشطة التجارية الفوضوية. وقد اشتكى المعني من مناوشة كلامية اعتبرها مساسا بشخصه، ليستمر تشنجه وغضبه أزيد من ثلاث ساعات رغم محاولات مصالح الأمن والحماية المدنية لحثه على النزول من أعلى المبنى أمام احتشاد المارة. والفضوليين وسكان الأحياء المجاورة لينتهي ذلك بتشكيل لجنة وساطة من ضباط الأمن وجمع من ممثلي المجتمع المدني وإقناع المعني بتسليم نفسه وإحالته على مستشفى محمد بوضياف لتلقي العلاج مع ضمانات له بتحقيق مطلبه وعدم ملاحقته.