شعيت عصر اليوم بمقبرة الولي الصالح "سيدي بلعباس" جنازة الفقيد محمد بن رحمة والد اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة نجم نادي برينتفورد الانجليزي، أين ظهر هذا الأخير وهو يتقدم جمع غفير من المشيعين انطلاقا من حي العربي بن مهيدي الشعبي "قمبيطة" سابقا وإلى غاية المثوى الأخير للمرحوم.

وقد ظهر لاعب "الخضر" 24 سنة خلال مراسم الدفن في قمة التأثر من جراء فقدانه لوالده يوم الاثنين الفارط، وهو الذي سبق وان نشر عبر حسابه الرسمي على "انستغرام" رسالة مؤثرة عكست تلك العلاقة الوطيدة التي كانت تربطه المرحوم.

وكان محمد بن رحمة قد رفض الإدلاء بأي تصريح لأي جهة كانت بالنظر للوضع المعنوي الصعب الذي كان فيه، مع الإشارة إلى الغياب الكلي للوجوه الرياضية وحتى مسؤولي كرة القدم الجزائرية عن جنازة الفقيد بعدما اكتفى هؤلاء بتقديم التعازي عبر البيانات والرسائل.