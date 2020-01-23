عاد شباب قسنطينة، اليوم الخميس، بفوز مهم من الجزائر العاصمة على حساب نادي بارادو بنتيجة (1-2) في آخر مقابلة من تسوية رزنامة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وسجل أهداف اللقاء يسري لنادي بارادو في الدقيقة 27 عن طريق ركلة جزاء، ووعبيد (الدقيقة 65) وأمقران ( الدقيقة 90+4) لصالح أبناء مدينة الجسور المعلقة.

بهذا الفوز يرتقي السنافر إلى المركز الخامس مناصفة مع اتحاد بلعباس برصيد 22 نقطة، فيما يبقى شبان الأكاديمية في المركز 12 برصيد 18 نقطة.

الترتيب النهائي لمرحلة الذهاب:

الترتيب نقاط لعب

1. شباب بلوزداد 29 15 (بطل شتوي)

2. مولودية الجزائر 27 15

3. شبيبة القبائل 24 15

--. اتحاد الجزائر 24 15

5. اتحاد بلعباس 22 15

-- شباب قسنطينة 22 15

7. مولودية وهران 20 15

--. وفاق سطيف 20 15

9. جمعية عين مليلة 19 15

--. شبيبة الساورة 19 15

--. أهلي برج بوعريريج 19 15

12. نادي بارادو 18 15

13. أولمبي الشلف 17 15

--. نجم مقرة 16 15

15. نصر حسين داي 15 15

16. اتحاد بسكرة 14 15.