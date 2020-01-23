أقدم مساء اليوم الخميس طالب جامعي ثلاثيني العمر ويدرس في آختصاص علم النفس على طعن زوج عمته البالغ من العمر 75 سنة على الملإ قبالة المسجد العتيق بالبرواقية جنوبي المدية وسط آستنكار وآستغراب المارة والوافدين للصلاة ،لينقل الضحية الذي يشتغل سائق سيارة أجرة ، على جناح السرعة نحو المستشفى متأثرا بإصابة بليغة أدخلته خطورتها غرفة الإنعاش،فيما ألقت مصالح الشرطة القبض على الجاني غير بعيد عن مكان الإعتداء في حالة ذهول،وفتحت تحقيقا للكشف عن حيئيات إقدامه على أرتكاب هذه الجريمة التي أرجعها مصدر قريب من عائلته إلى تصفية خلاف شخصي بين الطرفين حول ميراث مسكن.