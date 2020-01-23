شيعت، اليوم قبل صلاة المغرب، جنازة الضحية زكرياء ويلام أحد الحراقة المفقودين، بمقبرة طريق عين قاسمة بمدينة تيارت، في جو جنائزي مهيب، وتحولت إلى مسيرة سلمية انطلقت من مسكنه العائلي بحي "سوناتيبا" إلى المقبرة.

وشارك في تشييع الجنازة عدد كبير من المعزين معظمهم شباب، رفعوا شعار "لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله"، وسط حزن كبير لفقدان أحد شباب المدينة، فيما لم تصل أخبار شقيقه الأصغر وعدد من الحراقة الذين أبحروا معهما في قاربين يوم 16 ديسمبر الماضي من شاطيء بوهران، وعددهم 16 شابا من بينهم سيدة تعمل حلاقة وأبنها، ولاعب كرة قدم محترف يدعى محمد أمين خيثر ، الذي كذبت عائلته الأخبار غير الرسمية الرائجة عبر وسائل التواصل الإجتماعي عن وفاته، .

وقدم الأستاذ محمد بن شريف كلمة قبل قراءة الفاتحة على روح الفقيد، بالمقبرة نصح أهل المتوفي و أهالي المفقودين بالصبر.