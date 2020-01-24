أعلن الأمین العام للتجمع الوطني الديمقراطي بالنیابة، عز الدين میھوبي، عن تصور جديد لنقل الأرندي من دوالیب السلطة نحو صفوف الشعب.

وقال ميهوبي، خلال لقاء خصص لتنصیب اللجنة الوطنیة لتنظیم المؤتمر، الیوم، "عشرون سنة ونحن تابعون للسلطة الیوم قررنا بعث روح جديدة، ھناك عمل لإعادة الثقة بعد قرابة سنة من الحراك يجب على الشعب أن يشعر أن ھناك عملا لإعادة الجزائر عبر تفاعل بین الشعب ومؤسسات الدولة".

وأكد عز الدين ميهوبي، أنه لم يتلق دعوة من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للقائه، مؤكدا أنه "إذا تلقينا دعوة من رئيس الجمهورية حول الحوار الوطني سنلبيها، وسنعرض رؤيتنا حول مطالب الشعب".