أكدت وزارة الصحة السنغافورية ظهور أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد لمواطن صيني بعد أن جاءت نتيجة الاختبار الطبي إيجابية.

ونقلت وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة، عن وزارة الصحة قولها خلال لقاء صحفي : " لقد تأكدت أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في سنغافورة اليوم الخميس"، مضيفة أن المصاب يتلقى العلاج حاليا في المستشفى العام في سنغافورة و"حالته مستقرة".

وأبرزت الوزارة أن المريض (66 عاما)، وهو أحد سكان مدينة ووهان الصينية مصدر انتشار الداء، وصل إلى سنغافورة مع تسعة من رفقائه المسافرين يوم 20 يناير.

وأشارت الوزارة إلى أنه "لا يوجد دليل على أن الفيروس قد انتشر ليصيب أي شخص آخر في سنغافورة".

وحسب وسائل الإعلام المحلية فإنه يُشتبه أيضا في إصابة نجل الشخص المصاب بالفيروس، حيث كان نقله إلى المستشفى في سيارة أجرة.

كما أشارت إلى أن باقي أفراد المجموعة الذين كانوا رفقة المسافر المصاب يخضعون للحجر الصحي والمتابعة لمدة أسبوعين.

وفضلا عن الصين , تم لحد الآن تسجيل إصابات بالفيروس في كل من هونغ كونغ وماكاو وتايوان وتايلاندا وفيتنام وكوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

وفي الصين، ارتفع عدد الوفيات جراء الوباء الفيروسي إلى 26 شخصا من أصل 830 إصابة بعد أن ظهر هذا المرض الغامض في ديسمبر المنصرم في سوق لبيع المنتجات البحرية وأصناف أخرى من الحيوانات البرية في مدينة ووهان في وسط الصين.

واعتبرت منظمة الصحة العالمية، خلال اجتماعها في جنيف أمس أنه "من المبكر جدا التحدث عن حالة طوارئ صحية عالمية".

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس "إنها حالة طوارئ في الصين لكنها ليست بعد حالة طوارئ صحية عالمية. قد تُصبح كذلك".