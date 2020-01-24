أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وزير الداخلية كمال بلجود ووزير التضامن كوثر كريكو بالتوجه إلى ولاية جيجل للوقوف على الأوضاع هناك بعد الهزة الأرضية التي ضربت الولاية صباح اليوم.

وكتب الرئيس في صفحته الرسمية في الفايسبوك "في هذه الجمعة المباركة، أحمد الله الرحمان بعباده على عدم وقوع ضحايا بين مواطنينا، عقب الزلزال الذي ضرب بلدية العوانة بجيجل وما جاورها من ولايات، ولقد طلبت من وزيري التضامن والداخلية التنقل إلى عين المكان للوقوف على الأوضاع واتخاذ الإجراءات اللازمة"..