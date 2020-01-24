قتل ستة أشخاص في حادث إطلاق نار ببلدة روت مزيه الواقعة في شمال شرق ولاية بادن فورتمبرغ بجنوب غرب ألمانيا اليوم الجمعة بعدما أطلق أحد الأشخاص النار على المارة بشكل عشوائي.

وأعلنت الشرطة في المدينة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية، أنها قبضت على مشتبه به في الحادث الذي أوقع أيضا عددا لم يحدد من الجرحى.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، المشتبه به أطلق النار بشكل انفرادي وليس له شركاء، ولم يستدل بعد على دوافع قيامه بهذا العمل.