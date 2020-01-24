خلف حادث اصطدام بين مركبة نفعية وشاحنة ببلدية التلاغمة هلاك شخص يبلغ من العمر 60 سنة حسب ما علم اليوم الجمعة من المديرية المحلية للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر بأن الوحدة الثانوية للقطاع بذات البلدية تدخلت بعد ظهر اليوم الجمعة لأجل حادث سير على مستوى الطريق الوطني رقم 100 عند المخرج الجنوبي لبلدية التلاغمة حيث تم تسجيل وفاة شخص بعين المكان.

وتم تحويل جثة الضحية نحو العيادة متعددة الخدمات بالتلاغمة، حسب ذات المصدر.

من جهتها فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث.