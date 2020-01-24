رفضت السلطات الترخيص لعقد جلسات قوى البديل الديمقراطي بقصر المعارض في الجزائر العاصمة.

وجاء في بيان للتكتل الذي يضم أحزابا وجمعيات ونقابات "مرة أخرى، تصر السلطة الفعلية على مواصلة سيرها الاستبدادي برفضها كل الأصوات المعارضة والمناهضة لخارطة طريقها".

وأضاف نفس البيان "قبل 24 ساعة من انعقاد جلسات قوى العقد الديمقراطي، سلطات الأمر الواقع قامت بالتصريح الضمني برفض الرخصة لتنظيم هذه الجلسات رغم القبول الكتابي لإدارة قصر المعارض المقدم للاتحاد من أجل التغيير والرقي".

وتابع البيان "قوى عقد البديل الديمقراطي تندد وتدين بقوة هذا الرفض الإضافي وتشهد الرأي العام الوطني أمام هذه التعديات المستمرة على الحريات الأساسية".

وختم البيان "رغم كل هذه العراقيل تقرر قوى عقد البديل الديمقراطي الإبقاء على جلساتها بمقر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الكائن بـ40، شارع محمد شعبان، الأبيار، الجزائر، يوم 25 جانفي 2020 على الساعة 9.00".