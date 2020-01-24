لقي شخص حتفه وأصيب أربعة آخرون في حادث مرور وقع مساء اليوم عبر الطريق الوطني رقم 5 بإقليم بلدية أحنيف بشرق مقر ولاية البويرة.

وحسب عبدات يوسف المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية لولاية البويرة "سجلت مصالحنا في حدود الساعة 19سا03د حادث اصطدام بين سيارتين بالطريق الوطني رقم 5 مقابل مطعم الروشي إغرم بلدية احنيف خلف قتيلا واحدا وأربعة جرحى نقلوا من طرف الحماية المدنية للعجيبة امشدالة بشلول إلى مستشفى امشدالة" .

هذا وفتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقا لتحديد الأسباب.