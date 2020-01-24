لقي شخص حتفه وأصيب أربعة آخرون في حادث مرور وقع مساء اليوم عبر الطريق الوطني رقم 5 بإقليم بلدية أحنيف بشرق مقر ولاية البويرة.

وحسب عبدات يوسف المكلف بالإعلام لدي مديرية الحماية المدنية لولاية البويرة " سجلت مصالحنا في حدود الساعة 19سا03د حادث مرور اصطدام بين سيارتين بالطريق الوطني رقم 5 مقابل مطعم الروشي اغرم بلدية احنيف خلف 1 متوقي 04 ضحايا نقلو من طرف الحماية المدنية إلى مستشفى امشدالة الوحدة المتدخلة العجيبة امشدالة بشلول" .

هذا وفتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقا لتحديد الأسباب.