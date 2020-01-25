أعلنت السلطات الصينية، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد إلى 41 شخصا.وقالت وزارة الصحة الصينية في بيان، إنه تم الإبلاغ عن 1287 حالة مؤكدة من الالتهاب الرئوي الناجم عن الفيروس التاجي الجديد، 237 حالة منهم حرجة للغاية بحلول نهاية يوم أمس.

وأوضح المصدر أن وضع الالتهاب الرئوي أسفر عن وفاة 41 شخصا من بينهم 39 في مقاطعة هوبي بوسط الصين وحالة وفاة واحدة في مقاطعة خبي بشمال الصين وحالة أخرى في مقاطعة هيلونغجيانغ بشمال شرق الصين .كما تم الإبلاغ عن ما مجموعه 9651 حالة مشتبه بإصابتها بالمرض.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتأرجح بين نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة". وتشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس. وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.

وتنتقل الفيروسات التاجية بين الحيوانات والأشخاص، وهناك العديد من الفيروسات التاجية المعروفة التي تنتشر حاليا بين الحيوانات، والتي لم تصب البشر بعد.