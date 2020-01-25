وقع زلزال قوته 6.8 درجة شرق تركيا أمس الجمعة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا وإصابة أكثر من 1015 آخرين وإنقاذ 39 شخصا، فيما لا يزال هناك 22 شخصا عالقا تحت الأنقاض.

وضرب الزلزال القوي مقاطعة إيلازيغ، على بعد حوالي 750 كلم شرقي العاصمة أنقرة، في حوالي الـ08:55 مساء بالتوقيت المحلي (17:55 بتوقيت غرينتش) ومركزه بلدة سيفريس، وفقا لما ذكره مرصد كانديلي ومعهد بحوث الزلازل في جامعة بوغازيتشي.

وقال وزير الصحة فهرتين كوكا إن الوفيات شملت 16 شخصا في إيلازيغ وأربعة آخرين في مقاطعة ملطية المجاورة. وذكر وزير الداخلية سليمان سويلو أن أكثر من 500 شخص تعرضوا لإصابات، مضيفا أن عمليات الإنقاذ جارية حاليا للبحث عن حوالي 30 شخصا وانتشالهم من بين أنقاض المباني المنهارة أو المتضررة.

وقال شهود عيان لقناة "أن تي في" التلفزيونية إن الزلزال القوي استمر ما بين 10 و12 ثانية و"كان قويا جدا". وذكر شاهد عيان "أمامنا ليلة صعبة للغاية"، مضيفا أن درجة الحرارة المحلية منخفضة وتصل إلى 5 درجات مئوية تحت الصفر.

وقد تلت الزلزال عشرات الهزات الإرتدادية. وشعر الناس بالزلزال، الذي يقع مركزه على عمق 5 كلم، في مجموعة واسعة من المناطق، بما فيها أربع مقاطعات قريبة.