توعد وزير التجارة، كمال رزيق، الیوم السبت، "محتكري الحلیب"، مؤكدا أن الدولة ستضرب بید من حديد بعد الأسبوع الممنوح لھم كآخر أجل، وذلك من خلال القضاء على الممارسات غیر الشرعیة التي ينتھجھا هؤلاء البارونات بقوة القانون.

وأعطى الوزير في كلمة له خلال لقاء جمعه بإطارات قطاع التجارة، مھلة أسبوع واحد، لمديريات وزارته لجمع الإحصائیات المتعلقة بالحلیب، موضحا أنه من غیر المعقول أن لا تملك وزارتي التجارة والفلاحة، معلومات حول مكان ذھاب الحلیب، مؤكدا أنه سیحاسب الجمیع على خروج كل غرام من بودرة الحلیب.

ووجه رزيق كلمة شديدة اللھجة لمن وصفھم بـ "مافیا الحلیب" قائلا "من يريد أن يختبر قوة الدولة بعد أسبوع سیراھا سواء كان تاجرا أو موزع حلیب".

وأمر وزير التجارة بالغلق الفوري لأي ملبنة ابتداء من يوم غد الأحد ، تجبر التجار على شراء حلیب البقر أو اللبن أو أي مادة أخرى، غیر الحلیب المدعم، كما توعد أيضا المضاربین بأسعار السمید والفرينة وسیعمل على القضاء علیھم، كما سیحرص على أن تباع كل المنتجات المدعمة بالسعر الذي تحدده الدولة.