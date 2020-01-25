أعرب السفير الجزائري لدى تركيا، مراد عجابي، عن دعم الجزائر للهدف الذي أعلن عنه الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان برفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات دولار.

وفي حوار خاص به وكالة الأناضول التركية، قال مراد عجابي، أن زيارة أردوغان المرتقبة إلى الجزائر، الأحد المقبل تحمل أهمية تاريخية وتهدف إلى نقل العلاقات المثالية بين البلدين إلى مستوى استراتيجي، معربا عن توقعه بإقدام البلدين، على خطوات مهمة فيما يخص تطوير العلاقات الاقتصادية.

وأكد السفير: "ندعم هدف الرئيس أردوغان لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات دولار"، مضيفا: "نهدف للوصول إلى هذا الرقم خلال العام الجاري، لأن الأرقام الحالية لا تليق بحجم التبادل التجاري بين البلدين الكبيرين".

وأشار عجابي، إلى قرب توقيع اتفاقيات تجارية جديدة بين أنقرة والجزائر، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المختلطة، المزمع عقده في الفترة المقبلة.

من جهة أخرى، أفاد رئيس لجنة العلاقات الدبلوماسية بجمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية "موصياد"، زكي كوفرجين، بأن الاقتصاد الجزائري دخل مرحلة جديدة مع تشكيل الحكومة بالبلاد.

ولفت إلى أن تركيا أكبر مستثمر في الجزائر بـ3.5 مليارات دولار، وأن نحو 150 من رجال أعمال أتراك سيرافقون أردوغان في زيارته إلى الجزائر.

وأعلن عن تخطيطهم لتنظيم قمة اقتصادية بمشاركة رجال أعمال أتراك وجزائريين، خلال العام الجاري.