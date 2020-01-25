ضبطت مفرزة للجيش الوطني ، أمس الجمعة، كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بقنطارين (02) و(07) كيلوغرامات، وذلك إثر دورية بحث وتفتيش بمنطقة بني ونيف الحدودية، بولاية بشار، حسب ما أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضحت الوزارة اليوم السبت، أنه: "في إطار محاربة الجريمة المنظمة وفي سياق العمليات المتواصلة الهادفة لإفشال محاولات الإتّجار بالمخدرات ببلادنا، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 24 جانفي 2020، كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بقنطارين (02) و(07) كيلوغرامات، وذلك إثر دورية بحث وتفتيش بمنطقة بني ونيف الحدودية، بولاية بشار".

وأضاف البيان أنه: "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، عنصر (01) دعم للجماعات الإرهابية بخنشلة، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني في عمليات مختلفة بكل من تيارت و تيزي وزو وأم البواقي سبعة (07) أشخاص وحجزوا ثماني (08) بنادق صيد وكمية من الخراطيش وأغراض أخرى".

من جهة أخرى، ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار، شاحنة وأربع (04) مركبات رباعية الدفع و(14000) لتر من الوقود الموجه للتهريب، ومطرقتي (02) ضغط ومولدين (02) كهربائيين و(03) آلات لتكسير الحجارة و(50) كيلوغراما من مادة الألمينيوم و(25) كيلوغراما من مادة السيانيد، فيما أحبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بكل من تبسة وسوق أهراس والطارف، محاولات تهريب (12565) لترا من الوقود، كما تم توقيف مهرب (01) كان على متن شاحنة (01) مُحملة بـ(8436) وحدة من مختلف المشروبات بالوادي، وفق المصدر.

في سياق آخر، وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية تم توقيف (45) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسانوإن أمناس، حسب بيان الوزارة.