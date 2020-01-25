أدى تسرب غاز أحادي أكسيد الكربون (مونوكسيد الكربون) من سخان ماء اليوم السبت إلى وفاة امرأة تبلغ من العمر 58 سنة اختناقا بالغاز على مستوى بلدية بني مسوس بالجزائر العاصمة.

وأوضح الملازم أول خالد بن خلف الله المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية للولاية، أن الحادث وقع في حدود الساعة منتصف الليل و عشر دقائق بغرفة مستأجرة بفيلا تقع بطريق بني مسوس (مناخ فرنسا). ويتعلق الأمر بامرأة تعمل أستاذة جامعية ببوزريعة.

وسخرت مصالح الحماية المدنية شاحنة إطفاء وسيارة إسعاف لنقل جثة الضحية نحو مصلحة حفظ الجثث لمستشفى الجامعي بني مسوس. وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

وذكر ذات المصدر أن أسباب أغلب حوادث الاختناق تكون ناجمة عن وجود نقص في الوقاية أو انعدام التهوية وعدم امتثال وسائل التدفئة للمقاييس الأمنية بالإضافة إلى سوء تركيب وتشغيل هذه الأجهزة والوسائل من قبل أفراد غير مؤهلين.