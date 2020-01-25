بلغت أسعار الاستهلاك حسب الوتيرة السنوية للجزائر 0.2 % إلى غاية ديسمبر 2019، حسبما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن الديوان الوطني للإحصائيات.

ويمثل تطور أسعار الاستهلاك على أساس سنوي إلى غاية شهر ديسمبر 2019 متوسط معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه استنادا لـ 12 شهرا الممتدة من يناير 2019 إلى غاية ديسمبر 2019 مقارنة بالفترة الممتدة من يناير 2018 إلى ديسمبر 2018.

أما بخصوص التغير الشهري لأسعار الاستهلاك التي تعد المؤشر الخام لأسعار الاستهلاك خلال شهر ديسمبر 2019 مقارنة بشهر نوفمبر فقد سجل استقرار، حسب معطيات الديوان.

وبخصوص التغيرات الشهرية وحسب فئة المنتجات فإن أسعار السلع الغذائية قد سجلت انخفاضا طفيفا بنسبة 3. 0 % في شهر ديسمبر. كما أشار ذات المصدر إلى أن هذا التغير نحو الانخفاض راجع بشكل أساسي إلى انخفاض بنسبة 0. 1 % لأسعار المنتجات الفلاحية الطازجة مدفوعة أساسا بانخفاض أسعار اللحوم البيضاء (- 7. 17 %) و الفواكه (-0. 13 %) و البيض (- 0. 6 % ). بالمقابل عرفت بعض المنتجات التي تدخل ضمن هذه الفئة ارتفاعا في الأسعار خصوصا الخضار (+8. 6 %). وتابع المصدر أن أسعار المواد الغذائية الصناعية قد سجلت بدورها ارتفاعا طفيفا بنسبة 4. 0 % أما فيما يتعلق بالمنتجات المصنعة فقد عرفت أيضا ارتفاعا بـ 4. 0 بالمائة في ديسمبر بينما سجلت أسعار الخدمات استقرارا خلال نفس الشهر.

وحسب مجموعة السلع والخدمات فإن ارتفاع الأسعار قد شمل بشكل أساسي مجموعة الألبسة والأحذية بارتفاع بلغ حوالي 8. 0 % و مجموعتي الأثاث ومنتجات التأثيث (+ 1.5بالمائة). وبخصوص أسعار مجموعات الصحة الخاصة بالنظافة الجسدية والمواد المختلفة فقد عرفت ارتفاعا يقدر ب 3. 0 % لكل واحدة. أما بقية مجموعات السلع و الخدمات فقد تميزت إما بتغيرات معتدلة أو باستقرار، يضيف ذات المصدر.

للتذكير فإن معدل التضخم على أساس سنوي في الجزائر كان قد بلغ 3. 4 % في سنة 2018.