رد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الاإسباني، على تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي عن إمكانية تدريب منتخب الديوك، "الآن أنا هنا مع ريال مدريد وسعيد للغاية لوجودي مع هذا الفريق".

وكشف زيدان عن موقف الثنائي المصاب إيدين هازارد وغاريث بيل من العودة للمشاركة برفقة الفريق في المباريات الرسمية.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على ملعب "خوسيه زوريا" من أجل مواجهة بلد الوليد في الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني.

وبدأ زيدان حديثه عن هازارد:" لقد بدأ لتوه في لمس الكرة، لا يشعر بأي ألم تقريبًا، آمل أن يعود في أقرب وقت للتدريبات، لكن من الصعب تحديد موعدا لعودته"، وعن بيل:" الويلزي يشعر بالإحباط بسبب الإصابات، عودته ستكون تدريجية، وعندما يكون متوفرًا سأدفع به في المباريات".