أمر اليوم المدير العام للديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية مدير الجرد الحفظ والصيانة بالتنسيق مع السلطات المحلية بولاية تبسة ومديرية الثقافة بالتدخل الفوري لحماية الموقع الأثري تيفاش ببلدية نقرين الذي اكتشفت به فسيفساء تمثل حمام روماني قديم بعد الفسيفساء الأولى بمنطقة بوباديس.

وكشف عز الدين مجدي مسؤول دائرة الممتلكات الثقافية المحمية بولاية تبسة على تنصيب فرقة من أعوان الأمن لحماية الموقع الأثري بتيفاش بحضور كل من رئيس المجلس البلدي لبلدية نقرين رمضاني جموعي على أن تنطلق غدا الأحد عملية تسييج الموقع الأثري تيفاش بعد أن وضعت معدات للصيانة والتنظيف تحت تصرف المكلفين بمهمة ثمين وحماية هذا الإرث الحضاري الواعد بفتخ آفاق سياحية ثقافية تمكن المنطقة من الخروج التخلف التنموي.