عاد الدولي الجزائري نبيل بن طالب، اليوم السبت، إلى أجواء المنافسة بعد غياب طويل بسبب الإصابة الذي تعرض لها مع ناديه السابق شالكة الألماني.

وسجل بن طالب أول مشاركة مع ناديه الجديد نيوكاسل خلال مقابلة كأس الاتحاد الانجليزي الذي جمعته بنادي أوكسفورد وانتهت بالتعادل السلبي.

وعبر مدرب نيوكاسل ستيف بروس رضاه على مردود بن طالب قائلا بعد نهاية المقابلة " لقد كان حسنا، هذه أول مباراة له منذ شهور، تعب في نهاية اللقاء وهو ما كان متوقعا، تعامل مع الكرة جيدًا وسيكون مفيدا لنا في بقية الموسم".