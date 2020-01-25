شهدت الجولة الـ16 من الرابطة المحترفة الثانية التي جرت وقائعها اليوم السبت، تعثر الرائد، أولمبي المدية في خرجته أمام متذيل الترتيب اتحاد الحراش (1-1)، ما يجعله يتقاسم كرسي الريادة مع وداد تلمسان الذي أطاح وبنتيجة عرضية بضيفه شبيبة بجاية (4-0).

وبالحراش، تمكن أولمبي المدية (المرتبة الأولى / 32 نقطة) من افتتاح باب التسجيل عبر اللاعب هاشم في الدقيقة الـ53، قبل أن يعدل الاتحاد (المرتبة الأخيرة / 12 نقطة) النتيجة عبر اللاعب بن عياش عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة الـ72.

ومن جانبه، تمكن وداد تلمسان من الالتحاق بكرسي الريادة (32 نقطة) بمعية أولمبي المدية، عقب فوزه الكبير أمام الجريح، شبيبة بجاية، بنتيجة (4-0)، وجاءت أهداف الوداد بفضل ثنائية كل من بلطرش (د16، د59) ومزواني (د47، د64 ضربة جزاء).

وسجلت هذه الجولة، سقوط أمل الأربعاء (المرتبة الرابعة / 27 نقطة)، بملعب 20 أوت 1955 بمدينة سكيكدة، أمام الشبيبة المحلية (المرتبة الخامسة / 26 نقطة) بثنائية مقابل صفر (2-0). وافتتحت ''الشبيبة'' باب التسجيل في الدقيقة الـ31 عبر اللاعب ناصري قبل أن يضيف زمليه زيوش الهدف الثاني في الدقيقة الـ35.

نتيجة تجعل أبناء سكيكدة يتنافسون على ''البوديوم'' خاصة وأن هذا الموسم سيعرف صعود أربعة أندية إلى القسم المحترف الأول.

وتمكنت مولودية سعيدة (المرتبة التاسعة / 20 نقطة) من الإطاحة بسريع غليزان (المرتبة الثالثة / 27 نقطة) بنتيجة 2-0. وجاءت أهداف ''المولودية'' بأقدام اللاعب صديق في الدقيقة الـ13 ثم الـ59.

أما اتحاد عنابة (المرتبة السادسة / 24 نقطة)، فقد تمكن من ضمان الزاد الكامل داخل الديار، بعد فوزه الصعب (1-0) أمام الضيف، دفاع تاجنانت الذي يحتل المرتبة الـ12 برصيد 18 نقطة. وسجل الهدف الوحيد في اللقاء من قبل اللاعب بالح في الدقيقة الـ38.

وشهدت هذه الجولة، سقوط أولمبي أرزيو (المرتبة الـ12 / 18 نقطة) بملعب أمل بوسعادة (المرتبة التاسعة/ 20 نقطة) بثنائية مقابل هدف واحد (2-1). وافتتح أصحاب الديار باب التسجيل في الدقيقة الـ39 بفضل اللاعب سمان, قبل أن يسجل زميله غزالة هدف ضد مرماه في الدقيقة الـ49 مهديا التعادل للزوار. واصل أمل بوسعادة اللعب بطريقة هجومية إلى غاية الدقيقة الـ66 أين تمكن اللاعب بوليدان من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة الـ66.

ومن جانبها، حققت جمعية وهران (المرتبة السابعة / 23 نقطة) نتيجة إيجابية بملعبها بفوزها على الضيف مولودية العلمة (المرتبة الثامنة / 21 نقطة) بهدف يتيم جاء بأقدام اللاعب لهبيري اثر ركلة جزاء في الدقيقة الـ67.

وفي اللقاء الأخير، تعادلت مولودية بجاية (المرتبة 14 / 17 نقطة) داخل قواعدها بنتيجة سلبية أمام جمعية الخروب (المرتبة التاسعة / 20 نقطة).

النتائج والترتيب:

أمل بوسعادة - أولمبي أرزيو 2-1

جمعية وهران - مولودية العلمة 1-0

شبيبة سكيكدة - أمل الاربعاء 2-0

اتحاد الحراش - أولمبي المدية 1-1

اتحاد عنابة - دفاع تاجنانت 1-0

مولودية سعيدة - سريع غليزان 2-0

وداد تلمسان - شبيبة بجاية 4-0

مولودية بجاية - جمعية الخروب 0-0

الترتيب نقاط لعب

1. أولمبي المدية 32 16

--. وداد تلمسان 32 16

3. سريع غليزان 27 16

--. أمل الأربعاء 27 16

5. شبيبة سكيكدة 26 16

6. اتحاد عنابة 24 16

7. جمعية وهران 23 16

8. مولودية العلمة 21 16

9. مولودية سعيدة 20 16

--. أمل بوسعادة 20 16

--. جمعية الخروب 20 16

12. أولمبي أرزيو 18 16

--. دفاع تاجنانت 18 16

14. مولودية بجاية 17 16

15. شبيبة بجاية 14 16

16. اتحاد الحراش 12 16.