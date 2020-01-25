يبدو أن الصور الرسمية لهاتف سامسونغ المقبل غلاكسي أس 20 بطرزه الثلاثة قد تسربت من مواد صحفية لسامسونغ، كما تسربت أيضا بضع مزايا عن الكاميرا وشكل الجهاز.



ونشر الصور المسربة موقع "91 موبايلز" بإذن من المغرد "إيشان أغواروال" الذي سبق وسرب تفاصيل عديدة عن مواصفات طرز هاتف سامسونغ المقبل.

ويظهر أولا الطراز الأرقى بينها وهو أس 20 ألترا بلونه الرمادي، حيث يبدو مطابقا تقريبا لما نُشر من قبل من صور ثلاثية الأبعاد لهذا الجهاز، ورغم أن الصورة الخلفية (wallpaper) للشاشة الرئيسية في هذا التسريبات سوداء لكن يمكن رؤية الثقب الدائري في مركز الشاشة العلوي الذي يحتضن خلفه كاميرا السيلفي.

وفي الجهة الخلفية للهاتف، يوجد بروز مستطيل الشكل وضع فيه الكاميرات الأربع إلى جانب ضوء الفلاش، مع ترتيب ثلاث كاميرات من أصل أربع (الكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميغابكسل، وكاميرا الزاوية العريضة جدا بدقة 44 ميغابكسل، وكاميرا العمق) ضمن شكل مربع مع ضوء الفلاش. في حين وضعت كاميرا التقريب البعيد منفصلة أسفل منهما وجاءت بتصميم مختلف قليلا عن باقي الكاميرات، لكنها ضمن المستطيل البارز ذاته مع عبارة "100× سبيس زووم" إلى جوارها، في إشارة إلى قدرة الهاتف على التقريب الرقمي.

وبحسب الصور المسربة، فإن الطراز غلاكسي أس 20 يبدو مشابها تماما للطراز أس20 ألترا من الواجهة الأمامية، وكذلك الطراز أس 20 بلس. لكن يكمن الاختلاف في الجهة الخلفية.

فالهاتفان أس 20 وأس 20 بلس لديهما بروز أنحف يحتضن الكاميرات الخلفية، ويبدوان مشابهين للهاتف غلاكسي نوت 10 الذي استخدم هذا الأسلوب أول الأمر، ولدى أس 20 ثلاث كاميرات خلفية وأس20 بلس أربع كاميرات خلفية.

ووفقا لشائعات سابقة، فإن الكاميرا الرابعة في أس 20 بلس هي كاميرا الزاوية العريضة جدا بدقة 12 ميغابكسل، في حين يتشارك الهاتفان بوجود كاميرا معيارية بدقة 12 ميغابسكل، وكاميرا تيليفوتو بقوة تقريب بصري 3 أضعاف بدقة 64 ميغابكسل.

وكشفت تغريدات أغاروال كذلك عن خيارات الألوان لطرز أس 20 الثلاثة، حيث سيأتي الطراز أس 20 ألترا بخيارين هما الأسود والرمادي، أما أس 20 بلس فيزيد بخيار ثالث هو الأزرق السماوي، في حين يأتي أس 20 بخيارات ألوان هي القرنفلي والأزرق السماوي والرمادي.

من جهته، يكشف المغرد "ماكس وينباتش" عن بعض التفاصيل الإضافية وهي أن غلاكسي أس 20 ألترا سيستخدم تقنية جديدة تدعى "نونا-بينينغ" (nona-binning)، وهي تقنية لمعالجة الصور ستساعد بالتقاط صور ليلية أفضل.

أما الشيء الآخر الذي كشفه وينباتش فهو أن سامسونغ ستتخلى عن تصميم الشاشة المنحني على الجانبين الذي ميز معظم هواتفها السابقة، وستكتفي باستخدام شاشة مسطحة تماما في الطرازين أس 20 وأس 20 بلس، ومنحنية قليلا عند الجانبين في الطراز أس 20 ألترا، لكنها مع ذلك ستكون أقل إنحناء من شاشة هاتف أس 10.

ومن ناحية الأسعار يكشف أغاروال أن غلاكسي أس 20 ألترا 5جي سيُطرح بسعر يبدأ من 1349 يورو للنسخة بسعة تخزين داخلية 128 غيغابايت، وبسعر 1549 يورو للنسخة بسعة تخزين داخلية 512 غيغابايت. كما يقول إن غلاكسي أس 20 4جي سُيطرح بسعر 899 يورو، والطراز أس 20 5جي بسعر 999 يوروا. أما غلاكسي أس 20 بلس 5جي فسيكلف 1099 يورو.