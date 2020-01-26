أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأحد، عن التوصل لدواء مضاد لفيروس "كورونا" المتفشي في البلاد، والذي أسفر عن مقتل 56 شخصا وأكثر من ألف إصابة.

وقال رئيس المعهد الوطني لمكافحة الأمراض الفيروسية، التابع للمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن "المركز قد شرع في تطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا الجديد (2019-إن.سي.أو.في)"، وذلك حسب وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء.

وأكد أن "المركز عزل الفيروس، ويقوم حاليا بتحديد سلالته"، مضيفا أنهم "يعملون أيضا على فحص أدوية تستهدف الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد".

من جانبه، قال وزير الصحة الصيني، ما خياووي، إن قدرة فيروس "كورونا" الجديد على الانتقال بالعدوى تزداد قوة، وإن عدد الإصابات يمكن أن يستمر في الارتفاع.